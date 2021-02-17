عملية جراحية عاجلة لـ بطلة منتخب مصر في السباحة

تخضع هانيا مورو، بطلة مصر في السباحة، لعملية جراحية عاجلة، أثناء تواجدها في معسكر تدريبي بجنوب أفريقيا.

وستجري هانيا، عملية استئصال للزائدة وبعض التكيسات، والتي لن تؤثر على مشوارها في البطولات القادمة.

وتتواجد هانيا مورو في معسكر تدريبي في جنوب إفريقيا استعدادا للبطولات المحلية والدولية من أجل التأهل لأولمبياد طوكيو المقرّر إقامتها الصيف المقبل، حيث تهدف البطلة المصرية إلى تحقيق الأرقام المؤهلة في منافسات 400 متر حرة.

الجدير بالذكر أن هانيا مورو تألقت في دورة الألعاب الإفريقية الماضية وحققت إنجازًا رائعًا بحصد 7 ميداليات متنوعة.

وخطفت هانيا الأنظار بحصد 4 ميداليات ذهبية و3 فضيات، وهو رقم يجعلها متفوقة على عدد كبير من الدول الحاصدة للميداليات ويضعها في المركز الثالث عشر وحدها في جدول ترتيب الدول.