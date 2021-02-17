نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ترتيب المجموعات فى دوري أبطال أفريقيا بعد نتائج الجولة الأولي في المقال التالي

عمر شويل - جدة أسفرت نتائج الجولة الأولي من بطولة دوري أبطال أفريقيا 2021 التى يشارك فيها من مصر فريقي الأهلي والزمالك عن فوز الأهلي على المريخ السوداني بثلاثة أهداف نظيفة، بينما تعادل الزمالك مع مولودية الجزائر بدون أهداف بالقاهرة، وسوف يلتقى الأهلي مع فريق سيمبا التنزاني فى الجولة الثانية بينما سيلتقى فريق الزمالك مع فريق تنجويت السنغالي، وفى التقرير التالي سوف نستعرض معاً جدول ترتيب فرق المجموعات بعد نتائج مباريات الجولة الأولي.

نتائج الجولة الأولي فى دور المجموعات فى بطولة دوري أبطال أفريقيا

فاز فريق سيمبا التنزاني على فريق فيتا كلوب الكونغولي بنتيجة 1-صفر. تعادل الزمالك المصري مع مولودية الجزائر صفر – صفر تعادل مازيمبي الكونغولي مع شباب بلوزداد الجزائري صفر – صفر فاز الترجي التونسي على تينجويت السنغالي 2-1. فاز ماميلودي صنداونز الجنوب أفريقي على بتر أتليتكو الأنجولي 2-صفر. فاز الأهلي المصري على المريخ السوداني 3- صفر. تم تأجيل مباراة الوداد البيضاوي المغربي مع فريق كايزر تشيفز الجنوب أفريقي إلى يوم 19 فبراير بسبب فيروس كورونا.

جدول ترتيب مجموعات دوري أبطال أفريقيا بعد نتائج الجولة الأولي

ترتيب المجموعة الأولي: يتصدر الأهلي قمة المجموعة الأولي برصيد 3 نقاط، يليه سيمبا التنزاني برصيد 3 نقاط، ثم كل فيتا كلوب بدون رصيد، يليه المريخ السوداني بدون رصيد.

ترتيب المجموعة الثانية: يتصدر ماميلودي صنداونز الجنوب أفريقي قمة المجموعة الثانية برصيد 3 نقاط، يليه مازيمبي الكونغولي برصيد نقطة واحدة، ثم شباب بلوزداد برصيد نقطة واحدة، ثم الهلال السوداني بدون نقاط.

ترتيب المجموعة الثالثة: يتصدر فريق حوريا كوناكري الغيني قمة المجموعة الثالثة برصيد 3 نقاط، يليه كل من الوداد البيضاوي، ثم بترو أتليتكو الأنجولي، ثم كايزر تشيفز الجنوب أفريقي بدون رصيد.

ترتيب المجموعة الرابعة: يتصدر الترجي الرياضي التونسي قمة المجموعة الرابعة برصيد 3 نقاط، يليه الزمالك المصري برصيد نقطة واحدة، ثم مولودية الجزائر برصيد نقطة واحدة، يليه تينجويت السنغالي بدون نقاط.