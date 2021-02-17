نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تردد قناة ليبيا الرياضية Libya SPORT HD الجديد 2021 في المقال التالي

عمر شويل - جدة تردد قناة ليبيا الرياضية بعد تصاعد التلفزيون العربي ومنافسة قنواته للصدارة على النايل سات، تحفز الكثير من رجال الأعمال لعمل قنوات تليفزيونية مختلفة المجالات، وكان لدولة ليبيا قنوات تنافس على هذه الصدارة، من بينها قناة ليبيا الرياضية التابعة لشبكة قنوات ليبيا، والتي قام بتأسيسها الدكتور محمد عامر القذافي، لتكون هي المنبع الأساسي للأخبار الكروية المحلية والدولية، لذا نقدم لكم تردد ليبيا الرياضية وبعض التفاصيل عنها في هذا المقال.

تردد قناة ليبيا الرياضية عرب سات

التردد: 11766

الاستقطاب: أفقي

معدل الترميز: 27500

تردد قناة ليبا الرياضية نايل سات

التردد: 11766

الاستقطاب: أفقي

معدل الترميز: 27500

تردد قناة ليبيا الرياضية على تليكوم

التردد: 12571

الاستقطاب: عمودي

معدل الترميز: 1667

نبذة عن قناة ليبيا الرياضية

أنشئت قناة ليبيا الرياضية في عام 2004 كأول قناة رياضية في ليبيا، اشرف الحكومة الليبية عليها لبث جميع أخبار الدوري الليبي لكرة القدم، بالإضافة لبث مباريات كأس الفاتح الليبي، مباريات كأس العالم كذلك، وكانت القناة تغير التردد الخاص بها لحدوث بعض المشاكل الفنية التي تم السيطرة عليها واصبح لها تردد وحيد.

برامج قناة ليبيا الرياضية

تقدم قناة ليبيا الرياضية بعض البرامج الخاصة بكرة القدم من خلال بعض المذيعين ومنوعة من النقاد كالآتي:

برنامج الكرة والناس: وهو برنامج يقوم على تحليل جميع المباريات المحلية والدولية على شاشته ابتداءً من مباريات الدوري الليبي وحتى مباريات كأس العالم.

وهو برنامج يقوم على تحليل جميع المباريات المحلية والدولية على شاشته ابتداءً من مباريات الدوري الليبي وحتى مباريات كأس العالم. برنامج 90 دقيقة: للمذيع المعروف مدحت شلبي الذي عمل في قناة ليبيا الرياضية لبعض الوق، وكان برنامجه يعتمد على عمل ستوديو تحليلي للمباراة الجارية، مع بعض لاعبي الكرة المحترفين.

للمذيع المعروف مدحت شلبي الذي عمل في قناة ليبيا الرياضية لبعض الوق، وكان برنامجه يعتمد على عمل ستوديو تحليلي للمباراة الجارية، مع بعض لاعبي الكرة المحترفين. برنامج رياضة نت: وكان من البرامج المميزة التي تطرح عبر شبكة قنوات ليبيا الرياضية، حيث اعتمدت فكرته على متابعة اخبار الكرة التي تصدر على صفات الفيس بوك الليبية، وتويتر، والمنتديات الليبية لمخصصة لكرة القدم في الدولة. وغير ذلك من البرامج الرائعة التي تبث يومياً على تردد قناة ليبيا الرياضية اليوم.