قبل انطلاق الجولة الـ 19.. جدول ترتيب الدوري السعودي

نستعرض لكم جدول ترتيب الدوري السعودي، قبل انطلاق منافسات الجولة التاسعة عشرة من بطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان.

وجاء جدول ترتيب الدوري السعودي كالتالي: 1- الشباب: 38 نقطة 2- الأهلي : 34 نقطة 3- الهلال: 33 نقطة 4- الاتحاد : 29 نقطة 5- الاتفاق: 27 نقطة 6- التعاون: 25 نقطة 7- النصر: 25 نقطة 8- القادسية: 25 نقطة 9- الوحدة: 24 نقطة 10- أبها: 24 نقطة 11- الفتح: 22 نقطة 12- الفيصلي: 20 نقطة 13- الباطن: 20 نقطة 14- الرائد: 19 نقطة 15- ضمك: 16 نقطة 16 – العين: 13 نقاط

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