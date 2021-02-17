الزمالك يسعى لتعزيز الصدارة أمام الإسماعيلي في الدوري

يستضيف الزمالك نظيره الإسماعيلي، اليوم، الأربعاء، في تمام السابعة والنصف مساءً، على ستاد القاهرة، ضمن منافسات الجولة الـ13 للدوري المصري الممتاز.

ويتصدر الزمالك جدول ترتيب فرق الدوري الممتاز برصيد 26 نقطة، بينما يتواجد الإسماعيلي في المركز الـ17 وقبل الأخير برصيد 8 نقاط.

ويسعى الزمالك في مواجهة اليوم، لتعزيز الصدارة بفوز جديد، أمام الإسماعيلي، في المقابل يأمل الدراويش في تحقيق مفاجأة الفوز أيضًا رغم الغيابات المهمة التي ضربت الفريق.

جاءت قائمة الزمالك كالتالي:- حراسة المرمي: محمد أبو جبل - محمود عبد الرحيم جنش الدفاع : محمود علاء - محمد عبد الغني - محمود حمدي الونش - عبدالله جمعة - أحمد فتوح - حازم إمام - حمزة المثلوثي. حط الوسط: فرجاني ساسي - طارق حامد - يوسف أوباما - محمد أشرف روقا - إمام عاشور - أحمد سيد زيزو- شيكابالا - أشرف بن شرقي. خط الهجوم: سيف الجزيري - حميد أحداد - مروان حمدي - أسامة فيصل.