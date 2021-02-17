المربع الذهبي يحفز سيراميكا على الفوز أمام الاتحاد في الدوري

يلتقي سيراميكا كليوباترا، مع الاتحاد السكندري، في الخامسة من مساء اليوم الأربعاء، على ملعب السويس الجديد، ضمن مباريات الجولة الرابعة عشر من مسابقة الدوري الممتاز.
ويحتل سيراميكا كليوباترا، المركز الخامس في جدول ترتيب فرق الدوري الممتاز برصيد 19 نقطة، بينما يتواجد الاتحاد السكندري في المركز العاشر برصيد 14 نقطة، وله 3 مباريات مؤجلة.
ويسعى سيراميكا كليوباترا للخروج من المباراة بالثلاث نقاط، لاستعادة المركز الرابع في المربع الذهبي، فيما يتمسك الاتحاد بتحقيق الفوز الثاني على التوالي والرابع له هذا الموسم، لتحسين موقفه في جدول الدوري.
واختتم سيراميكا كليوباترا تدريباته مساء اول أمس الإثنين، حيث بدأ التدريب بعمليات الإحماء، تحت إشراف البرازيلي لويز أندري مدرب الأحمال بالفريق، ثم تدريب خفيف خوفا على اللاعبين من الإرهاق، واختتم التدريب بمران على ركلات الجزاء شارك فيه كل اللاعبين.
وجاءت قائمة سيراميكا كليوباترا في المباراة كالتالي:
حراسة المرمى: محمود شكري - عامر عامر.
خط الدفاع: محمود صقر - رجب بكار - أحمد محسن - فابريس نجاه - سيف تقا - طارق سامي - وليد عبد المنعم - خالد صبحي.
خط الوسط: محمد توني - عاشور الأدهم - ضياء قنديل - محمد ابراهيم - صالح جمعة.
خط الهجوم: وينفول كوبينا - رجب عمران - شريف دابو - ميدو جابر - محمد مسعد - أحمد غنيم - أحمد ياسر ريان.
ويغيب شادي حسين للإيقاف بعد حصوله على الإنذار الثالث في لقاء غزل المحلة الماضي، ويغيب ايضا كوامي بونسو ومحمود نبيل وعبد الله محمود للإصابة، بالإضافة إلى مصطفى ميسي الذي أجرى عملية إزالة كيس دهني.
فيما جاءت قائمة الاتحاد، كالتالي:
حراسة المرمى: محمد صبحي، صبحي سليمان.
الدفاع: داميون لوي، محمود رزق، السيد سالم، هشام صلاح، مروان النجار، كريم يحيي.
الوسط: أحمد نبيل مانجا، خالد الغندور، كريم الديب، فوزي الحناوي، عبد الغني محمد، أحمد حجي، عبد السميع سيمو، مروان عطية، رزاق سيسيه.
الهجوم: خالد قمر، أحمد راشد، روماريو ويليامز، إيمانويل أوكوي، محمد الصباحي.
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