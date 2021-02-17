حصلت البطلة المصرية ميار شريف على دعوة للمشاركة في بطولتي قطر المفتوحة وبطولة دبي العالمية، وذلك بعد الإنجازات العديدة التي تستمر في تحقيقها فتاة التنس الذهبية وآخرها الفوز في مباراة بالدور الرئيسي لبطولة استراليا المفتوحة لتصبح أول مصرية تحقق ذلك.
وتقام بطولة قطر المفتوحة خلال الفترة من 1 إلي 6 مارس 2021، وفازت في نسخة عام 2020 من بيلاروسيا اريانا سابالينكا.
كما تقام بطولة دبي خلال الفترة من 7 إلى 20 مارس 2021، وحصلت علي لقب النسخة الماضية من البطولة اللاعبة سيمونا هاليب من رومانيا.
الجدير بالذكر أن ميار شريف المصنفة 114 عالميا هي أول لاعبة تنس مصرية تتأهل للأولمبياد حيث ستشارك في طوكيو الصيف المقبل بعد أن احرزت ذهبية ذهبية دورة الألعاب الإفريقية بالمغرب 2019.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر ميار شريف تتلقى دعوة للمشاركة في بطولتي قطر المفتوحة ودبي العالمية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.