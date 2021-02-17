قطاع ناشئي «زد» يكتسح فرق الإسماعيلي

اكتسحت فرق قطاع البراعم بنادي زد أمس الثلاثاء، فرق النادي الاسماعيلي في اللقاءات الودية التي جمعتهما بملاعب النادي بالشيخ زايد. وجمعت اللقاءات الودية براعم زد مع الإسماعيلي، بحضور النائب البرلماني أحمد دياب، الرئيس التنفيذي لنادي زد ، وهيثم عبدالعظيم، الرئيس التنفيذي لشركة أورا للتطوير العقاري، وعضو مجلس إدارة شركة زد للاستثمار الرياضي، والإعلامي سيف زاهر عضو مجلس إدارة النادي، والدكتور أحمد عبدالله المشرف العام علي النشاط الرياضي في حضور الكابتن علاء نبيل رئيس قطاع الناشئين ومحمد العبد المدير الإداري للقطاع. وفاز فريق زد 2008 علي الإسماعيلي بنتيجة 6-4 تحت قيادة جهاز مكون من محمود محمود "رامبو" مدير فني وعلي رزق مدرب عام ومحمد أحمد عبدالعزيز مدرب ومحمد إبراهيم مدرب حراس المرمي وعادل صادق مدير إداري الفريق. وفاز فريق زد 2009 علي الإسماعيلي بنتيجة 7-3 تحت قيادة محمد عبدالعزيز زيزو مدير فني وعبدالسلام الزقازيقي مدرب عام ومحمد ابراهيم مدرب حراس مرمي ومصطفي شومان مدير اداري الفريق. وفاز فريق زد 2011 علي الإسماعيلي بنتيجة 2-1 تحت قيادة محمود صادق مدير فني وعماد عثمان مدرب عام ومحمد كمال مدرب ومحمد الشحات مدرب حراس المرمي ومحمد بهاء مدير اداري الفريق. فيما تعادل فريق الإسماعيلي لكرة القدم مواليد 2010 مع زد 2010 بهدف لكل منهما، ويتكون الجهاز الفني لفريق زد مواليد 2010 من أحمد معوض مدير فني وكرياكو مدرب عام ومحمد الشحات مدرب حراس المرمي ومحمد عبدالكريم مدير اداري الفريق. وتخوض فرق قطاع الناشئين بنادي زد بقيادة علاء نبيل، مباريات ودية قوية. ونظم قطاع الناشئين لكرة القدم ورشة عمل لمدربي قطاع الناشئين بالنادي من مواليد 2001 حتى 2007 برعاية نادي بوروسيا دورتموند الألماني. وشملت الورشة محاضرات فنية ونظيره وعملية بملاعب النادي بمدينة الشيخ زايد في حضور الكابتن علاء نبيل رئيس قطاع الناشئين.

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