حازم إمام يتعافى من كورونا

أثبتت المسحة الطبية التي خضع لها حازم إمام نجم الزمالك الأسبق، سلبية عينته بعد إصابته بفيروس كورونا المستجد، على مدار الفترة الماضية. وكتب أحد مسؤولي صفحة حازم إمام عبر "فيسبوك": "الحمدلله.. تعافى كابتن حازم إمام من فيروس كورونا". وشغل حازم إمام مؤخرًا عضوية مجلس النواب.

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