شوبير يوجه نصيحة لـ موسيماني بشأن مهاجم الأهلي

ووجه شوبير، في تصريحات عبر أثير "اون سبورت اف ام " نصيحة لموسيماني المدير الفني للفريق بضرورة الاعتماد على محمد شريف مهاجم الفريق بشكل أكبر خاصة وأنه مهاجم مميز ويصنع الفارق في الملعب.
وتابع أن محمد الشناوي حارس مرمى الفريق قدم أداء رائعا وتصدي لكرات صعبة أمس، مشددا أنه أصبح رائعا ومستواه يتطور من مباراة لأخرى.
وأكمل أن الأهلي قدم أداءه المعتاد على الرغم من غياب عدد من نجوم الفريق أبرزهم على معلول ، مشددا أن الأهلي يمتلك فريقا أساسيا على أعلى مستوى ، وفريق بديل لا يقل عنه مطلقا.
وتابع أن موسيماني مدرب جيد وتغيراته خلال المباراة كانت رائعة، مشددا أن مشاركة مروان محسن جيدة لإعادة الثقة له من جديد.
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