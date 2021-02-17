مانشستر سيتي في مهمة تعزيز الصدارة أمام إيفرتون بالبريميرليج

يسعى مانشستر سيتي، لمواصلة انتصاراته المتتالية مساء اليوم الأربعاء، ذلك عندما يحل ضيفا ثقيلا على إيفرتون، بملعب جوديسون بارك في مواجهة مؤجلة من منافسات الأسبوع 16 من الدوري الإنجليزي.

ويدخل مانشستر سيتي المباراة، وهو محققا لسجل تاريخي من عدد الانتصارات المتتالية (16 انتصارا).

ويتصدر الفريق السماوي قبل المباراة جدول ترتيب الدوري الإنجليزي، وفي رصيده 53 نقطة، فيما يأتي إيفرتون بالمركز السابع وفي رصيده 37 نقطة.

ويسعى إيفرتون لتعويض خسارته أمام فولهام (2-0)، والتي كانت على ملعبه يوم الأحد الماضي، والتي شهدت أداء باهتا من قبل لاعبي المدرب كارلو انشيلوتي.

ومن المقرر أن تقام المباراة في تمام الساعة 10 والربع بتوقيت القاهرة وتذاع عبر قنوات بي إن سبورتس.