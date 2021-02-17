نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة الهلال والاتفاق في الدوري السعودي والقناة الناقلة والتشكيل المتوقع للفريقين ومعلق المباراة في المقال التالي

عمر شويل - جدة تنتظر جماهير الزعيم السعودي نادي الهلال موعد مباراة الهلال والاتفاق، المقرر أقامتها على ملعب استاد الأمير فيصل بن فهد في الأسبوع أل 19 من عمر مسابقة الدوري السعودي للمحترفين، لتقديم مباراة كبيرة والفوز بالثلاث نقاط لمحو الهزيمة المفاجأة من فريق ضمك في الجولة الماضية بهدف دون رد، والتي أبعدت الهلال عن الصدارة بفارق 4 نقاط عن الشباب المتصدر للجدول برصيد 38 نقطة، وتنقل المباراة من خلال شاشة القنوات الرياضية السعودية الناقل الحصري لمباريات الدوري السعودي، وكان الهلال قد فاز في مباراة الدور الأول على الاتفاق بنتيجة هدفين دون رد.

التشكيل المتوقع لفريق الهلال ضد الاتفاق في الدوري

حراسة المرمى ” عبد الله المعيوف.

خط الدفاع ” ياسر الشهراني، علي آل بليهي، جانج هيون سو، محمد البريك”.

خط الوسط ” كوييار، محمد كنو، سالم الدوسري، سبياستيان جيفنكو، أندرية كارييو”.

خط الهجوم ” غوميز”.

التشكيل المتوقع لفريق الاتفاق ضد الهلال في الدوري

حراسة المرمى ” محمد الحايطي”.

خط الدفاع ” فهد غازي، فيليب كيشي، حمد السايف، صالح القميزي”.

خط الوسط ” نعيم السليتي، سوزا، علي الهزازي، محمد الكوايكيبي”.

خط الهجوم ” وليد أزارو، سليماني دوكلار”.

موعد مباراة الهلال والاتفاق والقناة الناقلة ومعلق اللقاء

تلعب المباراة الخميس 2021/025/18، في تمام الساعة 19.20 بتوقيت القاهرة، 20.20 بتوقيت مكة المكرمة، 21.20 بتوقيت دولة الإمارات العربية المتحدة، وتنقل من خلال شاشة قناة KSA SPORTS HD 1 ويعلق عليها المعلق السعودي الشهير فهد العتيبي.

ترتيب الفريقين في جدول الدوري قبل اللقاء

الفريق الترتيب الهلال يحتل المركز الثالث برصيد 34 نقطة من لعب 18 مباراة حقق الفوز في 9 مباريات وتعادل في 6 مباريات وتلقى الهزيمة في 3 مباريات، سجل لاعبوه 30 هدف واستقبلت شباكه 13 هدف. الاتفاق يحتل المركز الخامس في الجدول برصيد 25 نقطة، من لعب 18 مباراة حقق الفوز في 8 مباريات وتعادل في 3 مباريات وهزم في 7 مباريات، سجل لاعبوه 30 هدف وسكنت شباكه 27 هدف. تاريخ مواجهات الهلال والاتفاق في الدوري السعودي واجه الهلال نادي الاتفاق في 19 مباراة في بطولة الدوري السعودي للمحترفين، حقق الهلال الفوز في 12 مباريات وتعادل الفريقين في 5 مباريات وفاز الاتفاق في مباراتين، سجل الهلال 39 هدف في شباك الاتفاق، بينما سجل الاتفاق 19 هدف في شباك الهلال.