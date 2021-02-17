الأزمة تشتعل.. الجبلاية ترفض التنازل عن مديونية مسحات كورونا للأندية

رفضت اللجنة الثلاثية لاتحاد الكرة برئاسة المهندس أحمد مجاهد، التنازل عن مديونية مسحات كورونا لدى أندية الدورى الممتاز.

وتمسكت اللجنة الثلاثية لاتحاد الكرة بضرورة سداد الأندية وتوفيق أوضاعها الخاصة بمديونية مسحات فيروس كورونا.

يأتي رفض الجبلاية التنازل عن مديونية مسحات كورونا لدى اية الدورى رغم اعتراض غالبية مسؤوليها بسبب إدارة لجان التفتيش التابعة إلى وزارة الشباب والرياضة المديونية ضمن ملاحظاتها مؤخرا.

وسبق أن طرحت اللجنة الثلاثية لاتحاد الكرة برئاسة المهندس أحمد مجاهد اثنين من الحلول من أجل إنهاء أزمة مسحات فيروس كورونا الخاصة بأندية الدورى الممتاز.

وتضمن الحل الأول قيام الأندية بتقديم طلب خاص بجدولة المديونية على كل نادى وسداد المبلغ على أقساط للتخفيف عن الأندية من أعباء المديونية.

فيما شمل الحل الثانى قيام مسؤولى الأندية بعمل مسحات فيروس كورونا فى معامل خارجية على أن تتحمل التكاليف الخاصة بالفريق بأكمله قبل اى مباراة ب ٤٨ ساعة.

يذكر أن اللجنة الثلاثية لاتحاد الكرة ارسلت خطابًا يلزم فيه الأندية بتحمل 3 ملايين جنيه لكل نادى على حدة نتيجة مسحات الكشف عن فيروس كورونا عن الموسم الماضي 2019 -2020، وكذلك عن الموسم الحالى 2020 -2021.

واستند أحمد مجاهد إلى لائحة اتحاد الكرة التي أعلنها مازن مرزوق رئيس لجنة المسابقات السابق، للأندية بشأن تحمل نتيجة مسحات الكشف عن فيروس كورونا.

وتنص لائحة اتحاد الكرة على: يلتزم على كل ناد إجراء الفحوصات الطبية لجميع اللاعبين قبل المباراة بـ48 ساعة وتسجيل ملف كامل لكل لاعب حسب حالاته ويقوم النادي بعمل التحاليل اللازمة الخاصة بكورونا لكل اللاعبين والأجهزة الفنية والطبية والإداريين بالفريق في أحد المراكز المعتمدة بأحد المراكز الطبية التابعة بالاتحاد المصري لكرة القدم – وعلى النادي أن يتحمل جميع التكاليف الخاصة بالتحاليل.

ووافقت أندية الدورى على اللائحة يوم 10 ديسمبر الماضي قبل استلام اللجنة الثلاثية مهامها يوم 18 ديسمبر، مما يفيد أن القرار صادر وتمت الموافقة عليه قبل تسلم اللجنة الثلاثية مقاليد الأمور.