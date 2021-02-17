يا مدلل.. ليفربول يوجه رساله لمحمد صلاح احتفالا بالفوز أمام لايبزيج الألماني

واصل فريق ليفربول الإنجليزي الاحتفال بفوز الفريق أمس أمام لايبزيج الألماني بهدفين نظيفين. ونشر الحساب الرسمي لليفربول عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" صوره لمحمد صلاح نجم الفريق والمنتخب وعلق "صباح الخير يا مدلل". وكان قد قاد محمد صلاح فريقه ليفربول للفوز على نظيره لايبزيج الألماني، بهدفين نظيفين في ذهاب دور الـ 16 لبطولة دوري أبطال أوروبا. واستطاع محمد صلاح تسجيل الهدف الأول لـ ليفربول في الدقيقة 53، مستغلًا تمريرة خاطئة من دفاع لايبزيج.

وفي الدقيقة 58، استغل ساديو ماني خطأ آخرا من دفاع لايبزيج، ليضيف الهدف الثاني للريدز.

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