يستضيف الزمالك نظيره الإسماعيلي، اليوم الأربعاء، ضمن منافسات الجولة الـ13 للدوري المصري الممتاز. ومن المقرر أن تقام المباراة في تمام السابعة والنصف مساءً، على ستاد القاهرة، وستذاع عبر "أون تايم سبورتس 1"، بتعليق مدحت شلبي وحاتم بطيشة. ومن المتوقع أن يبدأ البرتغالي جايمي باتشيكو بتشكيل كالتالي: حراسة المرمى: محمد أبو جبل خط الدفاع: حازم إمام، محمود علاء، محمود حمدي (الونش)، عبدالله جمعة خط الوسط: طارق حامد، فرجاني ساسي، أحمد سيد (زيزو)، أشرف بن شرقي، يوسف إبراهيم (أوباما) خط الهجوم: سيف الدين الجزيري. ويتصدر الزمالك جدول ترتيب فرق الدوري الممتاز برصيد 26 نقطة، بينما يتواجد الإسماعيلي في المركز الـ17 وقبل الأخير برصيد 8 نقاط. ويسعى الزمالك في مواجهة اليوم، لتعزيز الصدارة بفوز جديد، أمام الإسماعيلي، في المقابل يأمل الدراويش في تحقيق مفاجأة الفوز أيضًا رغم الغيابات المهمة التي ضربت الفريق.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الموعد والتشكيل المتوقع لمباراة الزمالك ضد الإسماعيلي في الدوري على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.