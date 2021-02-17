وأضاف في تصريحات لـ قناة " اون تايم سبورت " أن مصطفي محمد تلقي عرضا بقيمة 4.5 مليون يورو من سبورتينج براجا اثناء مشاركته مع الزمالك مشددا أن في حال مواصلة تألق مصطفي محمد سيكون له مكان أساسي في اكبر الأندية الأوروبية.
وتابع أن محمد صلاح نجم ليفربول هو اكبر مثال على ان مواصلة التألق وتطوير الإمكانيات من الممكن ان يصل باللاعب لأفضل المراكز مشددا ان الموهبة وحدها لا تكفي
وأكمل أن محمد هاني نجم الأهلي يتلقي دائما عروض من اندية أوروبية مشددا ان اخر عرض كان من ايك اليوناني.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر وكيل مصطفى محمد يكشف أبرز العروض لضمه ويعلن اسم ناد يسعى لضم محمد هاني على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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