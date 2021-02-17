بعد تغيير موعد المباراة.. اتحاد الكرة يعتذر عن عدم استضافة الوداد وكايزرتشيفز

اعتذر الاتحاد المصري لكرة القدم لكل من الاتحاد الأفريقي والاتحاد المغربي عن عدم استضافة لقاء الوداد المغربي وكايزرتشيفز الجنوب أفريقي ضمن بطولة دوري أبطال أفريقيا التي تأجلت عن موعدها المحدد سلفا. جاء اعتذار الاتحاد المصري بسبب عدم مواءمة الموعد الجديد والظروف المحيطة بالمباراة مع الارتباطات الراهنة.

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