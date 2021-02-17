مسحة طبية للاعبي النادي الأهلي قبل السفر لتنزانيا

خضع الجهاز الفني والطبي والإداري ولاعبي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي ظهر اليوم لمسحة طبية؛ استعدادا لرحلة تنزانيا المرتقبة لمواجهة سيمبا التنزاني يوم 23 فبراير الجاري في الجولة الثانية من مباريات دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا. وفاز الأهلي أمس على المريخ السوداني ، بثلاثية نظيفة في المباراة التي جمعت الفريقين على استاد القاهرة الدولي ، ضمن منافسات الجولة الأولى من مباريات دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

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