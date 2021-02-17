اعتقال لاعب إنتر ميلان ويوفنتوس السابق بتهمة زراعة المخدرات في منزله

ألقت قوات الشرطة الإيطالية، القبض على لويجي سارتور، لاعب يوفنتوس وإنتر ميلان السابق، بتهمة زراعته لنبات الماريجوانا المخدر في مزرعة مهجورة.
وذكرت وسائل الإعلام الإيطالية، أن سارتور، الذي لعب في صفوف يوفنتوس وإنتر ميلان وبارما وروما تم القبض عليه بسبب زراعة 106 من نبته من الماريجوانا تزن 2 كيلو جراما.
وذكرت وسائل الإعلام، أن المكان الذي استخدمه سارتور لزاعة الماريجوانا، كان غير مأهول بالسكان، ولا يوجد به غير مصابيح وأدوات تساعد النبات المخدر على النمو.
وأشارت وسائل الإعلام الإيطالية، إلى أن سارتور التزم الصمت بعد مثوله أمام قاضٍ وتم وضعه رهن الإقامة الجبرية.
واعتزل سارتور في 2009 بعد 17 عاما من حياته المهنية التي بدأت في يوفنتوس وانتهت في تيرنانا.
وكان سارتور فاز بكأس الاتحاد الأوروبي ثلاث مرات، وهو أيضًا محطم للأرقام القياسية، حيث إنه اللاعب الوحيد الذي فاز بهذه المسابقة في عامين متتاليين مع فريقين مختلفين بعد نجاحه مع إنتر في 1998 وبارما في 1999.
اعتزل سارتور في 2009 بعد 17 عاما من حياته المهنية التي بدأت في يوفنتوس وانتهت في تيرنانا، ولديه مباراتين دوليتين مع منتخب إيطاليا.
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