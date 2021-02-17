اتحاد الكرة يهدد أندية الدوري المصري بإجراء صارم.. ما القصة؟

هددت اللجنة الثلاثية لاتحاد الكرة برئاسة المهندس أحمد مجاهد أندية الدورى المصري باتخاذ إجراء صارم حيال الأندية الرافضة لسداد مديونية مسحات فيروس كورونا.

وأخطرت الجبلاية مسؤولى أندية الدورى الممتاز بخصم مديونية مسحات فيروس كورونا من مستحقات أندية الدورى الممتاز لدى الجبلاية.

ورفضت اللجنة الثلاثية التنازل عن مديونية مسحات كورونا لدى أندية الدورى الممتاز.

وتمسكت اللجنة الثلاثية لاتحاد الكرة بضرورة سداد الأندية وتوفيق أوضاعها الخاصة بمديونية مسحات فيروس كورونا.

يأتي رفض الجبلاية التنازل عن مديونية مسحات كورونا لدى اية الدورى رغم اعتراض غالبية مسؤوليها بسبب إدارة لجان التفتيش التابعة إلى وزارة الشباب والرياضة المديونية ضمن ملاحظاتها مؤخرا.

وسبق أن طرحت اللجنة الثلاثية لاتحاد الكرة برئاسة المهندس أحمد مجاهد اثنين من الحلول من أجل إنهاء أزمة مسحات فيروس كورونا الخاصة بأندية الدورى الممتاز.

وتضمن الحل الاول قيام الأندية بتقديم طلب خاص بجدولة المديونية على كل نادى وسداد المبلغ على أقساط للتخفيف على الأندية من أعباء المديونية.

فيما شمل الحل الثانى قيام مسؤولى الأندية بعمل مسحات فيروس كورونا فى معامل خارجية على أن تتحمل التكاليف الخاصة بالفريق بأكمله قبل اى مباراة ب ٤٨ ساعة.