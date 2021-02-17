إدريس يحصل على موافقة الاتحاد الدولي للسباحة بأن تكون بطولة الجمهورية بالقاهرة مؤهلة للأولمبياد

نجح المهندس ياسر إدريس رئيس اتحاد السباحة وعضو مجلس إدارة اللجنة الأوليمبية المصرية، في الحصول على موافقة الاتحاد الدولي للسباحة بأن تكون بطولة الجمهورية المقبلة التي تقام على مجمع حمامات السباحة باستاد القاهرة الدولي خلال الفترة من 5وحتي 10 إبريل القادم مؤهلة لدورة الألعاب الأوليمبية رقم 32 التي تستضيفها العاصمة اليابانية طوكيو خلال الفترة من 23يوليو وحتى 9 أغسطس المقبلين، في حدث هام بأن تكون بطولة محلية مؤهلة لدورة أولمبية في إنجاز تاريخي لاتحاد السباحة يضاف إلى إنجازاته السابقة.

وقال المهندس ياسر إدريس بأنه سوف يدعو سباحي المنتخب غير المؤهلين للأوليمبياد من قبل للمشاركة في البطولة، وكذلك السباحين المصريين المتواجدين بالخارج للمشاركة، من أجل تأهيل مزيد من اللاعبين إلى الدورة الأوليمبية، مشيرا بأنه يتوقع مشاركة بعض السباحين من الدول الأخرى في هذه البطولة، التي سوف تلفت أنظار العالم إلى مصر مرة أخرى بقدرتها علي تظيم أحداث رياضية عالمية في ظل تفشي فيروس كورونا في العالم، بعد أن أبهرت مصر العالم بتنظيم بطولة العالم لكرة اليد مؤخرا، بمشاركة 32 منتخبنا لأول مرة في تاريخ البطولة .