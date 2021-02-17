نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مباراة الزمالك مع الإسماعيلي في الدوري المصري الممتاز والقنوات الناقلة في المقال التالي

عمر شويل - جدة موعد مباراة الزمالك والإسماعيلي، بعد سيره بخطوات ثابتة في الدوري المصري الممتاز، يسعى الفارس الأبيض للمحافظة على الصدارة، حيث يتصدر في التوقيت الحالي جدول الدوري المصري الممتاز برصيد 26 نقطة، ويليه المارد الأحمر برصيد 21 نقطة، ويحاول لاعبو نادي الزمالك تحقيق بطولة الدوري هذا الموسم لمصالحة جمهور القلعة البيضاء، بعد خسارتهم الموسم الماضي نهائي دوري أبطال أفريقيا بهدفين مقابل هدف من الأهلي في نهائي القرن، بالإضافة إلى حصوله على المركز الثاني بفارق عشرين نُقطة عن المركز الأول، وخسارته المُبكرة في نصف نهائي كأس مصر البطولة المُفضلة للقلعة البيضاء، وعلى الصعيد الآخر يحتل النادي الإسماعيلي المركز قبل الأخير في ترتيب الدوري الممتاز برصيد ثماني نقاط فقط، وذلك للمرة الأولى في تاريخه، فيسعى لاعبو النادي الإسماعيلي إلى محاولة اقتناص ثلاث نقاط غالية أو على الأقل الخروج بأقل الخسائر وهو التعادل، وفي هذه المقالة سوف نُقدم لكم عبر السطور القادمة موعد مباراة الزمالك والإسماعيلي في الدوري المصري الممتاز والقنوات الناقلة.

موعد مباراة الزمالك والإسماعيلي في الدوري

من المُنتظر أن يواجه فرسان القلعة البيضاء برازيل مصر في جولة من جولات الدوري المصري الممتاز، اليوم الأربعاء الموافق السابع عشر من شهر فبراير الجاري على ملعب استاد القاهرة الدولي، وذلك في تمام الساعة السابعة والنصف مساءً بتوقيت جمهورية مصر العربية والساعة الثامنة والنصف بتوقيت المملكة العربية السعودية، هذا وقد جمع الفريقين 114 لقاء عبر التاريخ، وكان للفارس الأبيض النصيب الأكبر في عدد الانتصارات، حيث شهدت تلك اللقاءات انتصار الزمالك 50 لقاء وانتصار الإسماعيلي 32 مباراة بالإضافة إلى 32 تعادل بين الفريقين، حيث اهتزت شباك الإسماعيلي فيهم ب142 هدف، بينما اهتزت شباك الزمالك 118ب هدف، وفي موسم عام 1948 أول لقاء يجمع بين الفريقين استطاع الإسماعيلي أن يفوز على الزمالك ذهاباً وإياباً، وعلى الصعيد الآخر آخر مباراة جمعت بين الفريقين كانت على ملعب الإسماعيلي انتهت بفوز الزمالك بهدفين مُقابل هدف.

القنوات الناقلة لمباراة الزمالك والإسماعيلي

من المُنتظر أن تُذاع مباراة الزمالك والإسماعيلي على الهواء مباشرة، على مجموعة قنوات أون تايم سبورت، بعض حصولها على حقوق البث الحصرية لمبارايات الدوري المصري الممتاز.