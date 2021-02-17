بدون تفاصيل .. خالد الغندور: بيان قوي من نادي الزمالك بعد قليل

تستعد إدارة نادي الزمالك، لإصدار بيان هام، اليوم الأربعاء.
وكتب خالد الغندور نجم الزمالك الأسبق، عبر صفحته على "فيسبوك": "بيان قوي من نادي الزمالك بعد قليل".
ويستضيف الزمالك نظيره الإسماعيلي، اليوم، الأربعاء، في تمام السابعة والنصف مساءً، على ستاد القاهرة، ضمن منافسات الجولة الـ13 للدوري المصري الممتاز.
ويتصدر الزمالك جدول ترتيب فرق الدوري الممتاز برصيد 26 نقطة، بينما يتواجد الإسماعيلي في المركز الـ17 وقبل الأخير برصيد 8 نقاط.
ويسعى الزمالك في مواجهة اليوم، لتعزيز الصدارة بفوز جديد، أمام الإسماعيلي، في المقابل يأمل الدراويش في تحقيق مفاجأة الفوز أيضًا رغم الغيابات المهمة التي ضربت الفريق.
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