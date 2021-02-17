تشافي: أحلم بتدريب برشلونة.. وسنرى ما يحمله المستقبل

يحلم تشافي هيرنانديز نجم برشلونة السابق، والمدرب الحالي لنادي السد القطري، بتدريب البلاوجرانا.
تشافي هو القائد التاريخي لبرشلونة، الذي استطاع أن يحقق العديد من الإنجازات مع النادي الكتالوني العديد من الألقاب، على رأسها 3 بطولات لدوري أبطال أوروبا.
وقال تشافي في مقابلة مع موقع "فيفا":«تدريب برشلونة حلم دون أدنى شك، ولكن أنا أحترم دائما المدرب الحالي لبرشلونة والنادي».
وأضاف:«الآن أنا في السد وأنا بحالة جيدة للغاية، أنا بالفعل في نادٍ كبير في آسيا في قطر، أفضل نادٍ في قطر، وسنرى ما يحمله المستقبل».
وأكمل«الجميع يراني كمدرب لبرشلونة، أحترم برشلونة كثيرًا وكومان، لكن لا أريد أن أخفي أنني أرغب في تدريب برشلونة، لكنني أحترم دائمًا المدرب الحالي والنادي، وأتمنى لهم الأفضل».
وخسر برشلونة بنتيجة ساحقة على ملعبه أمس الثلاثاء، أمام باريس سان جيرمان بأربعة أهداف مقابل هدف، في ذهاب دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا.
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