نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة يوفنتوس وبورتو اليوم والقنوات الناقلة في دوري أبطال أوروبا في المقال التالي

عمر شويل - جدة تتواصل مباريات دور الستة عشر من بطولة دوري أبطال أوروبا اليوم الأربعاء الموافق 17 فبراير 2021 بإقامة مباريات هامة يلتقي فيها فريق إشبيلية الأسباني على ملعبه مع فريق بوروسيا دورتموند الألماني، ويلعب فريق يوفنتوس الإيطالي خارج ملعبه أمام فريق بورتو البرتغالي على ملعب الدراجاو في مباراة قوية يأمل فيها اليوفي تحقيق نتيجة إيجابية خارج ملعبه قبل مباراة الإياب على ملعبه أليانز ستاديوم من أجل التأهل إلى ربع النهائي على حساب بورتو الساعي لعدم تكرار خروجه من التشامبيونزليج أمام اليوفي كما كان الحال في المرة الأخيرة التي التقيا فيها بالبطولة موسم 2017 في الدور من النهائي، حيث فاز أبناء السيدة العجوز بثلاثية دون رد في مجموع المبارتين بعد انتصارهم ذهابا خارج الديار بهدفين دون رد، وفوزهم إيابا على ملعبهم بهدف نظيف عن طريق ديبالا.

اليوفي في مواجهة قوية خارج الديار ضد بورتو ساعيا لتحقيق فوز يعيده إلى مسار الانتصارات من جديد بعد الخسارة الأخيرة التي تلقاها في الدوري الإيطالي خارج ملعبه أمام نابولي بهدف دون رد سجله إنسيني ليفقد ثلاث نقاط هامة متواجدا في المركز الرابع في جدول الترتيب بفارق ثمانية نقاط عن انتر ميلان المتصدر، بينما في دوري الأبطال يأمل رفاق رونالدو في مواصلة مشوارهم الناجح في البطولة التي تمكنوا فيها من تخطي مرحلة المجموعات بجداةر متفوقين على كلا من برشلونة، دينامو كييف، وفرينكفاروزي المجري، حيث تواجد أبناء السدة العجوز في صدارة الترتيب بفارق الأهداف عن البارسا، وبنفس رصيد النقاط الذي بلغ 15 نقطة، حيث خاض الفريق ست مباريات حقق فيها خمس انتصارات، وتلقى خسارة وحيدة.

فريق بورتو يأمل في تحقيق الفوز أمام اليوفي على ملعبه قبل مباراة الإياب الصعبة في إيطاليا، ويأمل الفريق في العودة لمسار الانتصارات الغائب عنه هو الآخر في المباريات الأخيرة التي شهدت أربع تعادلات على التوالي في الدوري البرتغالي، وفي كأس البرتغال الدور نصف النهائي، وكان بورتو قد تمكن من تخطي مرحلة المجموعات في دوري الأبطال هذا الموسم بعدما نجح في التواجد بالمركز الثاني في جدول ترتيب مجموعته خلف مانشستر سيتي الذي تصدر الترتيب، ومتفوقا على كلا من أولمبياكوس اليوناني، ومارسيليا الفرنسي أصحاب المركزين الثالث والرابع على الترتيب.

موعد مباراة يوفنتوس وبورتو اليوم

10:00 توقيت مصر وفلسطين.

11:00 توقيت مكة المكرمة، وقطر.

00:00 توقيت عمان، والإمارات.

9:00 توقيت تونس، والجزائر، والمغرب.

القنوات الناقلة لمباراة يوفنتوس ضد بورتو

بي أن سبورت hd1.

تعليق: حفيظ دراجي.