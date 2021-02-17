بهدف عبد العزيز موسى.. أسوان يعمق جراح المقاولون العرب في الدوري الممتاز

حقق فريق أسوان، فوزا غاليا أمام المقاولون العرب في الجولة الرابعة عشرة من بطولة الدوري على ملعب عثمان أحمد عثمان بهدف نظيف.

وأحرز هدف أسوان عبد العزيز موسى، في الدقيقة الثانية من عمر الشوط الأول للمباراة.

وكان فريق بتروجت أطاح بالمقاولون العرب من دور الـ32 ببطولة كأس مصر في مفاجأة غير متوقعة؛ بعد فوزه يوم السبت الماضي، بنتيجة 3-1، على ملعب الأهلي we السلام.