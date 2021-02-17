الوحدة يفوز على الرائد 3 - 1 في الدوري السعودي

فاز فريق الوحدة على نظيره الرائد بثلاثة أهداف مقابل هدف، في الجولة التاسعة عشرة من بطولة الدوري السعودي.
افتتح منصور الحربي التسجيل لـ الرائد في الدقيقة 16، قبل أن يعادل أنسيلمو النتيجة لـ الوحدة في الدقيقة 44.
وأحرز أنسيلمو الهدف الثاني له ولفريقه في الدقيقة 66، قبل أن يؤكد هيرناني انتصار الوحدة بتسجيله الهدف الثالث في الدقيقة 94.
وبتلك النتيجة، ارتفع رصيد الوحدة للنقطة 27 في المركز السادس، فيما توقف رصيد الرائد عند 19 نقطة في المركز الرابع عشر.
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