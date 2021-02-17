صرح المتحدث الرسمي للنادي الإسماعيلي علاء وحيد بأن ماحدث في احد البرامج لقنوات اون تايم سبورت كان خطأ من احد العاملين والذي نسى انه يعمل في قنوات كبيره ناقة لمباريات الدوري ، ولم يخلع عباءة تعصبه على باب الاستديو.
وأضاف أن النادى الإسماعيلي يحمله مسئولية الاحتقان الذي حدث لجماهير الإسماعيلي وإفقادها الثقة في حيادية البرنامج وبالتالي القنوات كلها، مطالبا ادارة القنوات بتقديم اعتذار رسمي عن ما حدث وعقاب المتسبب وعدم تكرار مثل هذه الأفعال والتي لا تصب في صالح الرياضة المصرية.
وأشار إلى أن الإسماعيلي يثق في ادارة القنوات وجميع العاملين بها في قدرتهم على إعادة الأمور الى نصابها الصحيح .
كانت قناة اون تايم سبوت قامت بكتابة " سترابة" على شاشة القناة " الزمالك يواجه الاسماعيلى فى مباراة لا تحتمل التفويت أو المجاملة.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر أول تعليق من الإسماعيلي على لافتة "التفويت والمجاملة" قبل مباراة الزمالك على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.