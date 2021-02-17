الباطن يهزم أبها 2-1 في الدوري السعودي

فاز فريق الباطن على أبها بهدفين مقابل هدف، في الجولة التاسعة عشرة لبطولة الدوري السعودي.

افتتح الأنجولي فابيو أبرو التسجيل لـ الباطن في الدقيقة 26، قبل أن يعادل ستاندبيرج النتيجة لـ أبها في الدقيقة 39.

وفي الدقيقة 50، نجح راكان العنازي في تسجيل هدف الانتصار لـ الباطن، مؤكدًا فوز فريقه السادس في الدوري هذا الموسم.

وبهذا الفوز، رفع الباطن رصيده للنقطة 23 في المركز الحادي عشر، فيما توقف رصيد أبها عند 24 نقطة في المركز العاشر.