حسام حسن يعلن تشكيل الاتحاد لمواجهة سيراميكا كليوباترا في الدوري

أعلن حسام حسن المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد السكندري عن تشكيل فريقه لمواجهة سيراميكا كليوباترا في اللقاء الذي يجمع بينهما بعد قليل ضمن منافسات الجولة الـ14 من بطولة الدوري المصري. وجاء تشكيل الاتحاد السكندري كالتالي:- محمد صبحى – داميون لوى – محمود رزق - السيد سالم – كريم يحيى – مروان عطية – خالد الغندور – أحمد مانجا – رزاق سيسيه – روماريو . وفى البدلاء صبحى سليمان – فوزى الحناوى - ايمانويل أوكوى – هشام صلاح – مروان النجار – محمد الصباحى - خالد قمر – أحمد راشد – عبد الغنى محمد.

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