ننشر خطاب اعتذار اتحاد الكرة عن استضافة مباراة الوداد وكايزرتشيفز

ينشر دوت الخليج خطاب اعتذار اللجنة الثلاثية لاتحاد الكرة، برئاسة المهندس أحمد مجاهد، عن استضافة مباراة الوداد البيضاوي المغربي، ونظيره كايزر تشيفز الجنوب افريقي، فى افتتاحية دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.
واعتذر الاتحاد المصري لكرة القدم، لكل من الاتحادين "الإفريقي" و"المغربي"، عن عدم استضافة لقاء الوداد المغربي وكايزرتشيفز الجنوب إفريقي ضمن بطولة دوري أبطال أفريقيا، التي تأجلت عن موعدها المحدد سلفا.
وجاء اعتذار الاتحاد المصري؛ بسبب عدم مواءمة الموعد الجديد، والظروف المحيطة بالمباراة، مع الارتباطات الراهنة.
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