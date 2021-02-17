المحلة يتقدم على الإنتاج الحربي بهدف نظيف في الشوط الأول

أحرز أحمد الشيخ، هدف تقدم غزل المحلة في شباك الإنتاج الحربي في الدقيقة "36"، من خلال ركلة جزاء . ويخوض الإنتاج الحربي المباراة بتشكيل مكون من : حراسة المرمى: أحمد بوسكا. في الدفاع: أحمد علي – أحمد صابر – وهاب أهادزي – محمد تاحا. في الوسط: حميد ماو – مصطفى الجمل – أحمد عفيفي – محمد فييرا. في الهجوم: محمد عبد المجيد – مامادو نياس انتهت أحداث الشوط الأول من المباراة التي تجمع بين فريقي الإنتاج الحربي وغزل المحلة بتقدم الأخير بهدف دون رد في اللقاء الذي يجمع بينهما الآن ضمن منافسات الجولة الـ 14 من بطولة الدوري المصري .

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