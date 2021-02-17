استقبل الاتحاد المصري لكرة القدم اليوم الأربعاء"، مندوبا عن إحدى الشركات العالمية المعتمدة لدى الفيفا لتطبيق تقنية حكم الفيديو المساعد VAR. ياتي ذلك للإطلاع على أحدث ما طرأ على التقنية عالميا، وهو ما تم تطبيقه مؤخرا بمعرفة الشركة في بطولة كأس العالم للأندية التي أقيمت بالدوحة مؤخرا. وأبدى مندوب الشركة استعدادها للتعاون مع الاتحاد المصري فيما يتعلق بالتقنية.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر اتحاد الكرة يستقبل مندوبًا عن الشركة المنفذة لتقنية VAR بكأس العالم للأندية.. صور على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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