صرح المهندس حسام صالح المتحدث الرسمي باسم الشركة المتحدة للخدمات الاعلامية بأن ادارة المتابعة علي القنوات التابعة للمجموعة، رفعت تقريرا عاجلا عن خطأ تحريري تم رصده علي قناة اون تايم سبورتس يوحي في معناه بالاثارة بين ناديين من اعرق الاندية المصرية ذات الجماهيرية.
وبعرض هذا التقرير علي ادارة المجموعة برئاسة تامر مرسي تم اتخاذ اجراءات تصحيحية بالاعتذار الفوري على الهواء مباشرة، كما تم إحالة المسئولين عن هذا الخطأ للتحقيق واتخاذ اجراءات رادعة.
وأكد صالح علي اعتذار ادارة القناة عن هذا الخطأ حتى وإن كان فرديا مع كل التقدير لنادي الإسماعيلي و نادي الزمالك وأكد ان مجموعة قنوات اون تايم سبورتس تقف علي مسافة متساوية من كل الاندية المصرية و تنبذ كل تصرف يدعو للتعصب او اشعال اي فتنة جماهيرية.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر المتحدة للخدمات الإعلامية تعتذر عن خطأ أون تايم سبورتس بشأن مباراة الإسماعيلي والزمالك على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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