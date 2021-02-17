عصام الحضري لـ محمد الظاهرى: شكرًا علي تكريمي بدرع الاتحاد الإماراتي لكرة القدم

غرد عصام الحضري، حارس مرمي منتخب مصر المعتزل، صورة تجمعه مع محمد بن هزام الظاهري الأمين العام للاتحاد الإماراتي لكرة القدم، عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي للمدونات الصغيرة "تويتر".

وعلق عصام الحضري على الصورة، قائلا: "شكرا سعادة محمد بن هزام الأمين العام للاتحاد الإماراتي لكرة القدم على حفاوة استقبالكم وتكريمي بدرع الاتحاد الإماراتي لكرة القدم".

وأكمل الحضري: "كلماتكم وثنائكم على شخصي وتاريخي الرياضي أمر يزيدني تحديا وإصرارا لاستكمال مسيرتي ونقل خبراتي كلاعب إلى مجال التدريب وتطوير حراسة المرمى".

وفي وقت سابق أعلن عصام الحضري، حارس مرمى منتخب مصر السابق، اعتذاره عن الانضمام للجهاز الفني لإدارة نادي النجم الساحلي التونسي.

وكتب الحضري، عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام"، "شكر واجب وتقدير من القلب لإدارة نادي النجم الساحلي التونسي لثقتكم الغالية في اختياري ضمن الجهاز الفني الجديد للفريق لكن لظروف طارئة وخارجة عن إرادتي أعتذر لكم عن قبول المهمة بسبب الحالة الصحية لوالدتي.. أتمنى لكم التوفيق جمهورا وإدارة وجهازا فنيا جديدا.