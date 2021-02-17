لا تقبل المجاملة.. أول رد رسمي من أون تايم سبورت على الإساءة لـ الإسماعيلي

وجه الاعلامي ايهاب الخطيب، رسالة اعتذار وتوضيح

وأكد ايهاب الخطيب، عبر القناة، أن تلك الجملة، لم تكن بقصد الاساءة لأي من الناديين، مشددا على انه لا يوجد ناد في العالم من الممكن ان يجامل ناديا اخر على حساب نفسه.

وأضاف ايهاب الخطيب، انه يعتذر نيابة عن القناة، عما كُتب في التقرير، مشيرا إلى ان القناة تكن كل الاحترام لـ الزمالك والاسماعيلي .

وأعربت اللجنة المكلفة بإدارة نادي الزمالك عن استيائها الشديد من الأسلوب الذي إنتهجته قناة "أون تايم سبورت" من خلال برنامجها الصباحي "بي أون تايم".

وأضافت اللجنة أنها حريصة كل الحرص على الدفاع عن كيان نادي الزمالك وجماهيره العظيمة وأنها لن تدخر جهدا في سبيل التصدي لكل من تسول له نفسه الإساءة لنادينا الكبير لاسيما وأنه عبر تاريخه يؤدي مبارياته بكل النزاهة والشرف.

وطالبت اللجنة المؤسسة الوطنية "إعلام المصريين" بسرعة التحرك لإيقاف هذه التجاوزات التي تشعل أجواء التعصب بين الجماهير.