ناديا عمان ومسقط يتأهلان لنهائي درع وزارة الثقافة والرياضة والشباب لكرة اليد

تأهل ناديا عمان ومسقط للمباراة النهائية لمسابقة درع وزارة الثقافة والرياضة والشباب العاشرة لكرة اليد للموسم الرياضي 2020/2021 بعد تأكيد الفريقين فوزهما في مباراة الإياب التي أقيمت امس الاول عللى ملعب الصالة الرئيسية لمجمع السلطان قابوس الرياضي ببوشر ضمن مباريات المربع الذهبي للمسابقة، وجاء تأهل نادي عمان بعد فوزه على نادي السيب في مباراة الإياب بنتيجة 31/ 17 كما فاز عليه في مباراة الذهاب بنتيجة 34/ 24. وتأهل نادي مسقط بعد فوزه على نادي أهلي سداب في الإياب بنتيجة 24/ 17، كما فاز عليه في مباراة الذهاب بنتيجة 26/ 21.

وسوف تقام المباراة النهائية للبطولة يوم الثلاثاء القادم، حيث سيلعب نادي عمان ونادي مسقط على درع وزارة الثقافة والرياضة والشباب فيما يلعب ناديا أهلي سداب والسيب على المركز الثالث.

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