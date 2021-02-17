صعايب والبشائر ومايهاب ووهاجة تفوز بسيارات ورموز اليوم الثاني للقايا وسط منافسة قوية بمهرجان البشائر السنوي للهجن

في الرياضة 17 فبراير,2021

أدم ـ من سالم بن خليفة البوسعيدي:

دخل مهرجان البشائر السنوي الرابع لسباقات الهجن العربية 2021 الذي يقام بميدان البشائر للهجن العربية على مدار 5 أيام يومه الرابع على التوالي وسط منافسة قوية بين ملاك ومضمري الهجن من مختلف محافظات السلطنة والأشقاء من دول مجلس التعاون الخليحي والذين يحرصون على المشاركة في فعاليات المهرجان، حيث شهدت الثلاثة الأيام الأولى من المهرجان مشاركة نخبة من ملاك الهجن والمضمرين وظهر ذلك جليا من خلال المنافسة القوية حتى الأمتار الأخيرة في أشواط السيارات والرموز، حيث تمكنت صعايب والبشائر ومايهاب ووهاجة من الفوز بسيارات ورموز اليوم الثاني لفئة اللقايا الذي تضمن اقامة 4 أشواط لفئة اللقايا لمسافة 5 كيلومترات وشاركت فيه 150 ناقة وجاءت نتائج السباق كالتالي :

في الشوط الأول حققت صعايب للهجانة السلطانية ومضمرها حمد بن سالم الجديلي المركز الأول ونالت كأس البشائر وسيارة ، فيما ذهب المركز الثاني للطويلة لهجن الطايلات والمضمر سالم بن مسلم العامري ، وفي المركز الثالث ريفال للهجانة السلطانية ومضمرها عامر بن راشد العمري.

وفي الشوط الثاني توّجت بالمركز الأول البشاير لمالكها سليم بن سالم الغيلاني ونالت الخنجر وسيارة ، وفي المركز الثاني فازت الباهية لمالكها سالم بن عبدالله المحاربي ، وفي المركز الثالث عذبة لمالكها محسن بن علي الوهيبي .

أما في الشوط الثالث حازت على السيارة والمركز الأول مايهاب لهجن الطايلات ومضمرها براق المهلهل ، وفي المركز الثاني سنكباسي لمالكها مبارك بالعود العامري وفي المركز الثالث شاهين لمالكها عبدالله بن علي الوهيبي.

وفي الشوط الرابع جاءت في المركز الأول وهاجة لمالكها حمد بن سالم الجديلي ونالت سيارة ، وفي المركز الثاني النايفة لمالكها علي بن راشد العمري، وفي المركز الثالث هملولة لمالكها عبدالله بن غدير الوهيبي .

* نتائج أشواط الفترة الصباحية لليوم الثالث

أقيمت خلال الفترة الصباحية ليوم أمس 7 أشواط لفئة اليداع لمسافة 6 كم خصصت منها 4 أشواط للبكار عام و 3 أشواط للقعدان، حيث فازت بالشوط الأول لليداع أبكار الشاهينية لصاحبها عدنان بن سليمان بن ناصر الرشيدي في توقيت زمني 9 دقائق و37 ثانية وفي المركز الثاني الشايبة لصاحبها بدر بن سيف بن علي الجابري وحصلت على المركز الثالث قزوين لصاحبها حمد بن حميد بن محمد الدرعي.

الشوط الثاني يداع جعدان

والشوط الثاني لليداع جعدان نال معوض لصاحبه حمد بن مبارك بن سالم العمري في توقيت زمني 9 دقائق و41 ثانية على المركز الأول أما المركز الثاني العابر لصاحبه علي بن زاهر بن سالم الحجري والمركز الثالث مهدي لصاحبه علي بن سالم بن علي الوهيبي.

الشوط الثالث يداع أبكار

والشوط الثالث لليداع أبكار استحوذت على المركز الأول سهام لصاحبها عبدالله بن غدير بن حمدان الوهيبي في توقيت زمني 9 دقائق و37 ثانية وفي المركز الثاني الشهامة لصاحبها هلال بن محمد بن غدير المقبالي وفي المركز الثالث وسام لصاحبها حمود بن سعيد بن محمد الحارثي.

الشوط الرابع يداع جعدان

الشوط الرابع لليداع جعدان حصل النادر لصاحبه سليمان بن سعيد بن شطيط المالكي في توقيت زمني 9 دقائق و40 ثانية وفي المركز الثاني متعب لصاحبه جاسي بن سالم بن سعيد المشايخي أما شاهين حصل على المركز الثالث لصاحبه عبدالله بن غدير بن حمدان الوهيبي.

الشوط الخامس يداع أبكار

أما الشوط الخامس لليداع أبكار حصلت الشاهينية لصاحبها حمد بن علي بن سعيد الهديوي في توقيت زمني 9 دقائق و51 ثانية وفي المركز الثاني الشامخة لصاحبها حميد بن حمد العويسي وفي المركز الثالث أفعال لصاحبها راشد بن الصغير بن شافي الحجري.

الشوط السادس يداع أبكار

والشوط السادس لليداع أبكار حصلت على المركز الأول همس لصاحبها بدر بن خنيفر بن علي النصيري في توقيت زمني 9 دقائق و39 ثانية وفي المركز الثاني الافية لصاحبها سالم بن غدير بن حمدان الوهيبي والمركز الثالث غزر لصاحبها سهيل بن حمد بن مرزوق العامري.

الشوط السابع يداع جعدان

والشوط السابع لليداع جعدان حصل على المركز الأول معوض لصاحبه محمد بن علي بن طناف الدرعي في توقيت زمني 9 دقائق و38 ثانية وفي المركز الثاني سمحان لصاحبه سعيد بن حميد بن محمد الجحافي أما المركز الثالث حصل عليه الأسد لصاحبه راشد بن سعيد بن صقر الجابري .

* حمد الجديلي مضمر الهجانة : أهدي الناموس لصاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق حفظه الله ورعاه .

وقال حمد بن سالم بن حمد الجديلي الوهيبي مضمر الهجانة السلطانية الفائز بكأس البشائر : حقيقة نحن نفخر بالمشاركة في هذا المهرجان المقام من صاحب السمو السيد أسعد بن طارق نائب رئيس الوزراء لشؤون العلاقات والتعاون الدولي الممثل الخاص لجلالة السلطان واهتمامه بهذه الرياضة العريقة وهذا ليس بغريب عليه ونفخر أيضا بمشاركة إخواننا من دول الخليج ونشكر اللجان المنظمة على التنظيم الرائع و الفوز برمز المؤسسات يعتبر مفخرة وسط منافسة من الاشقاء في دول الخليج وأهدي هذا الناموس للمقام السامي لمولانا حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق – حفظه الله ورعاه – مالك الهجانة السلطانية وإلى معالي نصر بن حمود الكندي وإلى مدير عام ونائب مدير عام الهجانة وجميع العاملين في الهجانة السلطانية .

* اليوم 6 أشواط

تقام صباح اليوم 6 أشواط خلال الفترة الصباحية لفئة الثنايا والحول والزمول لمسافة 8 كم خصص لها ثلاثة أشواط للثنايا وشوطان للحول وشوط للزمول .