شريف دابو يحرز هدف تعادل سيراميكا كليوباترا في شباك الاتحاد السكندري

أحرز شريف دابو هدف تعادل سيراميكا كليوباترا في شباك الانحاد السكندري في المباراة التي تجمع بينهما الان ضمن منافسات الجولة الـ 14 من بطولة الدوري المصري.

وتمكن شريف دابو من إحراز هدف التعادل في الدقيقة " 72"، من خلال تسديدة قوية من داخل منطقة الجزاء لتسكن شباك زعيم الثغر

بدا اللقاء بضغط هجومي من لاعبي سيراميكا كليوباترا لاحراز هدف التقدم و تمكن محمد صبحي حارس مرمي الاتحاد السكندري من التصدي للهجمات.

وفي الدقيقة " 28، أحرز كريم الديب هدف تقدم الاتحاد السكندري في شباك سيراميكا كليوباترا وقرر هيثم شعبان أن يبدأ المباراة بتشكيل كالتالي:

حراسة المرمى: عامر عامر

خط الدفاع: رجب بكار - سيف تقا - خالد صبحي - فابريس نجاه.

خط الوسط: محمد توني - رجب عمران - صالح جمعة - ميدو جابر.

خط الهجوم: شريف دابو - أحمد ياسر ريان.

ويجلس على مقاعد البدلاء كل من: محمود شكري - وليد عبد المنعم - أحمد محسن - عاشور الأدهم - ضياء قنديل - أحمد غنيم - محمد إبراهيم - وينفول كوبينا - محمد مسعد.

بينما جاء تشكيل الاتحاد السكندري كالتالي:-

محمد صبحى – داميون لوى – محمود رزق - السيد سالم – كريم يحيى – مروان عطية – خالد الغندور – أحمد مانجا – رزاق سيسيه – روماريو.

وفى البدلاء صبحى سليمان – فوزى الحناوى - ايمانويل أوكوى – هشام صلاح – مروان النجار – محمد الصباحى - خالد قمر – أحمد راشد – عبد الغنى محمد.