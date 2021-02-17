الشباب يخسر من الفتح 1-2 في الدوري السعودي

خسر فريق الشباب أمام نظيره الفتح بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي جمعت بينهما في الجولة التاسعة عشرة لبطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان " الدوري السعودي".

افتتح جوانكا التسجيل لـ الشباب في الدقيقة 43، منهيًا الشوط الأول بتقدم فريقه بهدف نظيف.

وفي الشوط الثاني، أدرك كويفا هدف التعادل لـ الفتح في الدقيقة 67، قبل أن يسجل زميله دي فريدي هدف الانتصار لفريقه في الدقيقة 93، ملحقًا بالشباب الهزيمة الثالثة هذا الموسم.

وبتلك النتيجة، ارتفع رصيد الفتح للنقطة 25 في المركز العاشر، فيما توقف رصيد الشباب عند 38 نقطة في المركز الأول.