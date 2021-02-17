التضحية بالبريميرليج مقابل التشامبيونز .. كيف يفكر يورجن كلوب

ولكن كتيبة الألماني يورجن كلوب تسير بثقة في منافسات دوري أبطال اوروبا بعد وضع قدم في دور ربع نهائي الأبطال.
الفليسوف الألماني كلوب أصبح في حيرة من أمره ووصلت نتائجه في الدوري الإنجليزي إلى انه اصبح مهددا عن النسخة المقبلة من دوري الابطال.
وخسر 6 مباريات وتعادل 7 وفاز في 11 لقاء ليصبح ترتيبه السادس برصيد 40 نقطة.
وحسب موقع "جول" العالمي، كلوب ليس مهددا بالإقالة كمدرب حتى إذا فشل في قيادة الفريق إلى التأهل لبطولة دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل.
وأوضحت أنه بالطبع سينظر إلى ذلك الأمر بخيبة أمل كبيرة، ولكن مجموعة "فينواي" الرياضية المالكة للنادي يتفهمون الظروف المحيطة بهذا الموسم.
وأفادت بأن كلوب يمتلك رصيدًا كبيرًا لدى مسؤولي ليفربول.
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