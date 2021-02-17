أعلن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الإسماعيلي عن التشكيل الذي سيخوض به الفريق مباراة الزمالك المقرر لها باستاد القاهرة في السابعة والنصف مساء اليوم ضمن مباريات الجولة الثالثة عشر لمسابقة الدوري. و يضم التشكيل كلا من: حراسة المرمى: محمد فوزي خط الدفاع: عبدالله جمعة عواض – أحمد فتحي - مروان صحراوي – حسين السيد خط الوسط: محمد حسن – محمد عادل - محمد صادق – محمد الشامي خط الهجوم: شكري نجيب – بينسون شيلونجو

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر شكري نجيب وشيلونجو يقودان تشكيل الاسماعيلي لمواجهة الزمالك على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.