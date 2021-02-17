وجاء تشكيل الزمالك كالتالي: حراسة المرمي: محمد أبو جبل خط الدفاع : محمود علاء – محمود حمدي "الونش" – أحمد فتوح – حازم إمام. خط الوسط: طارق حامد – إمام عاشور - يوسف إبراهيم "أوباما" – أحمد سيد "زيزو" – محمود عبدالرازق "شيكابالا" خط الهجوم: سيف الجزيري ويغيب اشرف بن شرقي وفرجاني ساسي عن التشكيل الاساسي حيث يتواجدان على مقاعد البدلاء بالاضافة الى ، محمود عبدالرحيم "جنش" ومحمد عبدالغني وعبدالله جمعة ومحمد أشرف "روقا" وحميد أحداد ومروان حمدي وأسامة فيصل فيما يضم تشكييل الدراويش كلا من: حراسة المرمى: محمد فوزي خط الدفاع: عبدالله جمعة عواض – أحمد فتحي - مروان صحراوي – حسين السيد خط الوسط: محمد حسن – محمد عادل - محمد صادق – محمد الشامي خط الهجوم: شكري نجيب – بينسون شيلونجو شهد ستاد القاهرة هطول الأمطار قبل انطلاق ، مباراة الزمالك والإسماعيلي والتي تقام في السابعة والنصف مساء اليوم الأربعاء ، ضمن مباريات الجولة الـ13 لمسابقة الدوري الممتاز

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر شاهد.. هطول الأمطار على ستاد القاهرة قبل مواجهة الزمالك والإسماعيلي على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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