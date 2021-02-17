وصلت حافلة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك إلى استاد القاهرة استعدادًا لخوض مباراة الإسماعيلي المقرّر لها في السابعة والنصف مساء اليوم ضمن مباريات الجولة الثالثة عشرة لمسابقة الدوري المصري الممتاز.
وتفقد لاعبو الفريق الأبيض والجهاز الفني، أرضية الملعب فور الوصول للاستاد قبل إجراء عمليات الإحماء استعدادًا للمباراة المرتقبة.
وفي نفس الوقت وصلت حافلة فريق الإسماعيلي لاستاد القاهرة، ومن المقرّر أن يعلن كلا الجهازين الفنيين عن التشكيل بعد قليل.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر حافلتا الزمالك والإسماعيلي تصلان إلى استاد القاهرة استعدادًا لمواجهتهما في الدوري.. صور على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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