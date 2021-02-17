حافلتا الزمالك والإسماعيلي تصلان إلى استاد القاهرة استعدادًا لمواجهتهما في الدوري.. صور

وصلت حافلة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك إلى استاد القاهرة استعدادًا لخوض مباراة الإسماعيلي المقرّر لها في السابعة والنصف مساء اليوم ضمن مباريات الجولة الثالثة عشرة لمسابقة الدوري المصري الممتاز.

وتفقد لاعبو الفريق الأبيض والجهاز الفني، أرضية الملعب فور الوصول للاستاد قبل إجراء عمليات الإحماء استعدادًا للمباراة المرتقبة.

وفي نفس الوقت وصلت حافلة فريق الإسماعيلي لاستاد القاهرة، ومن المقرّر أن يعلن كلا الجهازين الفنيين عن التشكيل بعد قليل.