إلغاء دوري أبطال أوروبا للشباب بسبب فيروس كورونا

ونشر الاتحاد الأوروبي لكرة القدم بيانًا عبر موقعه الرسمي أكد فيه بأنه تقرر إلغاء دوري أبطال أوروبا للشباب هذا الموسم، بعد انسحاب فريقين بسبب ظروف الجائحة.
وأشار الاتحاد الأوروبي أن قرار الإلغاء جاء بسبب صعوبات السفر والتنقل للفرق في القارة وسط القيود الموضوعة من الحكومات الخاصة بالتعامل مع فيروس كورونا.
كما أكد الاتحاد الأوروبي أن هذا القرار أتى للحفاظ على سلامة اللاعبين الشباب، بعد أن كان قد تم تأجيل انطلاق البطولة.
وتقام في تلك الفترة منافسات دور الـ 16 لبطولة دوري أبطال أوروبا للكبار.
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