في دوري الأبطال: خطوة عملاقة لسان جرمان وليفربول نحو ربع النهائي

في الرياضة 17 فبراير,2021

برشلونة – أ.ف.ب: خطا كل من باريس سان جرمان الفرنسي وليفربول الانجليزي خطوة عملاقة نحو بلوغ الدور ربع النهائي من دوري ابطال اوروبا لكرة القدم بفوز الاول التاريخي على برشلونة الاسباني 4-1 في عقر داره بفضل ثلاثية لنجمه كيليان مبابي، والثاني على لايبزيغ الالماني خارج ملعبه ايضا بهدفين نظيفين. في المباراة الاولى، خطف مبابي الاضواء من نجم برشلونة الارجنتيني ليونيل ميسي ووضع فريقه في وضعية ممتازة لبلوغ ربع النهائي قبل مباراة الاياب المقررة على ملعب بارك دي برانس في 10 مارس المقبل. وجاءت اهداف مبابي في الدقائق 32 و65 و85 في حين سجل زميله الايطالي مويز كين الهدف الاخر (70)، بعدما تقدم برشلونة بهدف لميسي من ركلة جزاء (27).

وبات سان جرمان اول فريق فرنسي يحقق الفوز في ملعب كامب نو في تاريخ دوري ابطال اوروبا، اما الفريق الفرنسي الاخر الذي حقق الفوز على الملعب ذاته فكان متز عندما تغلب عليه بالنتيجة ذاتها عام 1984 لكن في مسابقة كأس الكؤوس الاوروبية. في المقابل، يواجه برشلونة خطر الخروج خالي الوفاض هذا الموسم بعد هذه النتيجة المذلة، لانه خسر ايضا في ذهاب نصف نهائي كأس اسبانيا امام اشبيلية صفر-2، ويتخلف بفارق 8 نقاط في الدوري المحلي وراء اتلتيكو مدريد الذي يملك مباراة مؤجلة ايضا.

وأسف مدرب برشلونة الهولندي رونالد كومان لنتيجة فريقه السلبية بقوله “تفوق علينا الفريق المنافس في الشوط الاول وكان اكثر جاهزية من الناحية البدنية. لقد اثبت باريس سان جرمان بانه يملك فريقا اكثر كمالا من فريقنا ويجب الاعتراف بذلك”. واضاف “تبقى هناك مباراة الاياب لكن يجب ان اعترف لكم بان حظوظنا اصبحت ضئيلة جدا”.

اما قائد سان جرمان البرازيلي ماركينيوس فقال “انها امسية ناجحة. نعود الى الديار بفوز مع 4 اهداف. لكن يجب ان نبقى متواضعين. اذا حافظنا على هذه الذهنية نستطيع الذهاب بعيدا”. وفي غياب البرازيلي نيمار والجناح الارجنتيني انخل دي ماريا، قرر مدرب باريس سان جرمان الارجنتيني ماوريتسيو بوكيتينو اشراك ثلاثي خط المقدمة المؤلف من الارجنتيني ماورو ايكاردي وكين ومبابي.

في المقابل، عاد قطب دفاع برشلونة جيرار بيكيه الى صفوف الفريق بعد غياب دام من 21 نوفمبر الماضي بسبب اصابة في اربطة الركبة للعب الى جانب الفرنسي كليمان لانغليه.

وتنفس ليفربول الصعداء بعد سلسلة من النتائج المخيبة، وقطع بدوره شوطا كبيرا نحو ربع نهائي بفوزه خارج ملعبه على لايبزيغ 2-صفر. وأقيمت المباراة في بودابست عوضا عن ألمانيا بسبب القيود المفروضة على الزائرين ضمن مسعى السلطات لتجنب تفشي نسخة متحورة من فيروس كورونا، وقد نجح ليفربول في تحقيق نتيجة مثالية قبل استضافة لقاء الإياب على ملعبه في العاشر من الشهر المقبل، وذلك بفضل هدفي المصري محمد صلاح والسنغالي ساديو مانيه اللذين سجلا الهدفين في الشوط الثاني.

ودخل فريق المدرب الألماني يورجن كلوب اللقاء على خلفية ثلاث هزائم متتالية في الدوري الممتاز، فيما لم يفز سوى في ثلاث من آخر 11 مباراة في جميع المسابقات.