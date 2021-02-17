15 دقيقة.. مباراة هجومية مفتوحة من الزمالك والاسماعيلي فى الدوري

انتهت أحداث 15 دقيقة من مباراة الزمالك والاسماعيلي بالتعادل السلبي، في اللقاء المقام على ملعب استاد القاهرة الدولي ضمن منافسات الجولة الـ 13 من بطولة الدوري الممتاز.

بدأت المباراة بحماس شديد من الإسماعيلي الذي وصل لمرمى محمد أبو جبل حارس مرمى الزمالك في كرة طويلة ولكن دون خطورة على المرمى.

وصل الزمالك لأول مرة في المباراة لمرمى الإسماعيلي في الدقيقة 3 عن طريق أحمد فتوح من الجبهة اليسرى الذي مرر كرة عرضية طويلة ولكن أبعدها دفاع الدراويش عن مرماهم.

وطلب لاعبو الإسماعيلي من محمود البنا حكم المباراة باحتساب ركلة جزاء في الدقيقة 5 بعد سقوط محمد الشامي داخل منطقة جزاء الزمالك، ولكن أشار الحكم باستمرار اللعب.

وسقط طارق حامد لاعب وسط الزمالك داخل أرضية الملعب بعد التحام قوي مع يوسف اوبامام ومحمد حسن وخرج من الملعب لتلقي العلاج.

وحاول الاسماعيلي تنظيم هجمة خطرة على مرمى الزمالك في الدقيقة 9 من عمر المباراة ، ولكن لم يتمكن من عبور السدود المنيعة التي صنعها دفاع الأبيض.

ولم يسيطر أحد الفريقين على الكرة كثيرًا ولكن بدت خطورة الزمالك أكبر على مرمى الدراويش.

ونظم الزمالك الهجمة الأولى على مرمى الاسماعيلي، في الدقيقة 13 انتهت بتسديدة قوية من زيزو ولكن ترتطمك بأقدام مدافع الاسماعيلي ومرت بسلام على مرماهم.

وجاء تشكيل الزمالك كالتالي:-

حراسة المرمي: محمد أبو جبل

خط الدفاع : محمود علاء – محمود حمدي "الونش" – أحمد فتوح – حازم إمام.

خط الوسط: طارق حامد – إمام عاشور - يوسف إبراهيم "أوباما" – أحمد سيد "زيزو" – محمود عبدالرازق "شيكابالا"

خط الهجوم: سيف الجزيري

و يضم تشكيل الاسماعيلي كل من:

حراسة المرمى: محمد فوزي

خط الدفاع: عبدالله جمعة عواض – أحمد فتحي - مروان صحراوي – حسين السيد

خط الوسط: محمد حسن – محمد عادل - محمد صادق – محمد الشامي

خط الهجوم: شكري نجيب – بينسون شيلونجو