30 دقيقة.. محمد الشامي يرفض هدية أبو جبل ويحرم الإسماعيلي من التقدم على الزمالك

سيطر التعادل السلبي على أول 30 دقيقة من مباراة الزمالك والإسماعيلي المقامة على استاد القاهرة الدولي ضمن منافسات الجولة الـ 13 من بطولة الدوري الممتاز.

بدأت المباراة بحماس شديد من الإسماعيلي الذي وصل إلى مرمى محمد أبو جبل حارس مرمى الزمالك في كرة طويلة ولكن من دون خطورة على المرمى.

ووصل الزمالك لأول مرة في المباراة لمرمى الإسماعيلي في الدقيقة 3 عن طريق أحمد فتوح من الجبهة اليسرى الذي مرر كرة عرضية طويلة ولكن أبعدها دفاع الدراويش عن مرماهم.

وطلب لاعبو الإسماعيلي من محمود البنا حكم المباراة باحتساب ركلة جزاء في الدقيقة 5 بعد سقوط محمد الشامي داخل منطقة جزاء الزمالك، ولكن أشار الحكم باستمرار اللعب.

وسقط طارق حامد لاعب وسط الزمالك داخل أرضية الملعب بعد التحام قوي مع يوسف اوبامام ومحمد حسن وخرج من الملعب لتلقي العلاج.

وحاول الإسماعيلي تنظيم هجمة خطرة على مرمى الزمالك في الدقيقة 9 من عمر المباراة ، ولكن لم يتمكن من عبور السدود المنيعة التي صنعها دفاع الأبيض.

ولم يسيطر أحد الفريقين على الكرة كثيرًا ولكن بدت خطورة الزمالك أكبر على مرمى الدراويش.

ونظم الزمالك الهجمة الأولى على مرمى الإسماعيلي، في الدقيقة 13 انتهت بتسديدة قوية من زيزو ولكن ارتطمت بأقدام مدافع الإسماعيلي ومرت بسلام على مرماهم.

ووصل الإسماعيلي مرة أخرى إلى مرمى الزمالك في الدقيقة 17 وشكل خطورة كبيرة على دفاع الأبيض، ولكن لم يستطِع تسديد الكرة على مرمى أبو جبل.

هدأت الأمور قليلًا لالتقاط اللاعبين أنفاسهم في الدقيقة 20 من عمر المباراة، وحارت الكرة في وسط الملعب بين لاعبي الفريقين.

وأشهر حكم المباراة أول بطاقة صفراء في المباراة وكانت من نصيب محمد حسن لاعب الإسماعيلي في الدقيقة 22 بعد تدخله العنيف مع شيكابالا.

وحاول شيكابالا الاعتماد على مهارته الفردية، وتوغل بين دفاعات الإسماعيلي في الدقيقة 23 ودخل الى منطقة الجزاء ومرر كرة رائعة لـ أحمد فتوح الذي منحها لسيف الدين الجزيري الذي سددها قوية ولكن تصدى لها حارس المرمى.

وتلقى محمد صادق لاعب الإسماعيلي البطاقة الصفراء الثانية في الدقيقة 27 بسبب اعتراضه أحمد فتوح من الجبهة اليسرى بقوة.

وأخطأ أبو جبل في كرة خطيرة من أمام مرماه وانفرد به محمد الشامي الذي راوغه وسدد كرة "لوب" من فوق أبو جبل ولكنها خرجت بجوار القائم وحرمت الإسماعيلي من هدف التقدم.

وجاء تشكيل الزمالك كالتالي:

حراسة المرمي: محمد أبو جبل

خط الدفاع : محمود علاء – محمود حمدي "الونش" – أحمد فتوح – حازم إمام.

خط الوسط: طارق حامد – إمام عاشور - يوسف إبراهيم "أوباما" – أحمد سيد "زيزو" – محمود عبدالرازق "شيكابالا"

خط الهجوم: سيف الجزيري

و يضم تشكيل الاسماعيلي كل من:

حراسة المرمى: محمد فوزي

خط الدفاع: عبدالله جمعة عواض – أحمد فتحي - مروان صحراوي – حسين السيد

خط الوسط: محمد حسن – محمد عادل - محمد صادق – محمد الشامي

خط الهجوم: شكري نجيب – بينسون شيلونجو