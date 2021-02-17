بدون راحة.. شاهد تدريبات مروان محسن في الجيم

نشر مروان محسن، مهاجم النادي الأهلي، فيديو جديدا، أثناء تمرينه داخل الجيم، عبر حسابه الشخصي للتواصل الاجتماعي بخاصية الاستوري، لتبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

ويظهر مروان محسن مع مدربه داخل الجيم، أثناء تأديته لتمرين الجري والقاء الكرة، مرتديا زيا رياضيا، وعلق على الفيديو كاتبًا: "لا للراحة".

ومن ناحية أخرى، نجح الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي في تحقيق فوز كبير على حساب المريخ السوداني بثلاثة أهداف دون رد، في المباراة التي جمعت الفريقين مساء أمس الثلاثاء، ضمن منافسات الجولة الأولى للمجموعة الأولى من دور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا.

الفوز منح الأهلي صدارة المجموعة الأولى بفارق الأهداف عن سيمبا التنزاني، الذي فاز على فيتا كلوب بهدف دون رد، في المباراة التي جمعت الفريقين يوم الجمعة الماضي.

ويعد الفوز الذي حققه الأهلي، هو الأكبر في منافسات الجولة الأولى من مرحلة المجموعات في المجموعات الأربع، ليصبح الفريق صاحب أقوى خط هجوم في الجولة الأولى من دور المجموعات، بعد ما تمكن لاعبوه من زيارة شباك المريخ السوداني في 3 مناسبات.