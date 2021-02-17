فريق تويوتا “جازو للسباقات”يفوز بجدارة في رالي مونتي كارلو

في الرياضة 17 فبراير,2021

أضافت مشاركة تويوتا المتكررة في أحداث رياضة السيارات في جميع أنحاء العالم ميزة صنع سيارات أفضل من أي وقت مضى،ومواجهة التحديات التي تتراوح من حلبات السباق المرهقة إلى مطالب الأداء العالي المستمرة.في الآونة الأخيرة، تمكَّن فريق جي آر “جازو للسباقات” التابع لشركة تويوتا من تحقيق بدايةً رائعة لبطولة العالم للراليات لعام 2021 التي ينظمها الاتحاد الدولي للسيارات في رالي مونتي كارلو الأسطوري. فاز سيباستيان أوجييه وسائقه المساعد جوليان إنجراسيا بالمركز الأول على متن سيارة تويوتا ياريس للراليات التي تحمل رقم 1، بينما أحرز زميلاهما في الفريق ألفين إيفانز وسكوت مارتن المركز الثاني في السباق على متن سيارة تويوتا ياريس للراليات التي تحمل رقم 33، في حين احتل كالي روفانبيرا ويوني هالتونين المركز الرابع على متن سيارة تويوتا ياريس للراليات التي تحمل رقم 69، وأكملوا يومًا رائعًا لفريق جي آر.

جاء فوز تويوتا الرابع في تاريخهابرالي مونتي كارلو بالتزامن مع الذكرى الثلاثين لتحقيق فوزها الأول بالرالي عام 1991. وتُعَد هذه المرة الأولى التي يفوز فيها فريق جي آر “جازو للسباقات” بأبرزسباق ضمن بطولة العالم للراليات على متن سيارة تويوتا ياريس للراليات، إذ كان الفريق يعتلي منصة التتويج في كل عام منذ ظهوره للمرة الأولى عام 2017. كما احتفل أوجييه وإنجراسيا بفوزهما التاريخي الخمسين بلقب بطولة العالم للراليات، ليصبحا الفريق المنافس الثاني الذي يحقق هذا الإنجاز.

ارتقى رالي مونتي كارلو إلى مستوى سمعته كالحدث الأكثر صعوبةً ضمن جدول فعاليات بطولة العالم للراليات، خاصةً مع التحديات التي تكمن في نسخة هذا العام من الرالي، إذ تم تعديل الجدول الزمني تماشياً مع الإجراءات الاحترازية المتعلقة بفيروس كورونا والتي تم فرضها في فرنسا، وتم على أثرها تنظيم بعض المراحل في الساعات الأولى من الصباح الباكر، وهي الفترة التي تتساقط فيها الثلوج ويغطي الجليد الطرقات. كما كان على الفرق التعامل مع “بيريلي”المورد الجديد والحصري للإطارات خلال حدثٍ يكون فيه اختيار الإطارات أمرًا بالغ الأهمية دائمًا.

قاد فريق جي آر “جازو للسباقات” المسيرة من مرحلته الثالثة في وقت مبكر من صباح اليوم الثاني ، مع تناوب كل من روفانبيرا وأوجير وإيفانز على مدار اليوم الأطول للرالي، ليستعيد أوجييه الصدارة على أرضه على متن سيارة تويوتا ياريس للراليات التي تحمل رقم 1 بفوزٍ ساحقٍ في منافسة شرسة خلال الاختبار الأول في ثالث أيام السباق، محققاً فارقاً زمنياً قدره 13 ثانية عن إيفانز في اليوم الرابع والأخير، واستمر في الفوز بثلاث من المراحل الأربع،بما في ذلك “مرحلة باور” في ختام الرالي، ليبدأ الدفاع عن لقبه بطريقةٍ مثالية.نجح الفريق أيضًا في تأمين المراكز الثلاثة الأولى خلال “مرحلة باور”، والتي أصبحت بدءاً من الموسم الحالي تمنح الفائز بها نقاطاً إضافية نحو بطولة المصنعين. فبالإضافة إلى فوزه بالمركزين الأول والثاني في الرالي،يكون الفريق بذلك قد حصل على أكبر عددٍ من النقاط من خلال الجولة الافتتاحية، وهي بداية مثالية لمدير الفريق الجديد ياري-ماتي لاتفالا الذي يتطلع إلى استكمال ما بدأه سلفه تومي ماكينين.

وبهذه المناسبة، صرح آكيو تويودا رئيس شركة تويوتا موتور كوربوريشن، قائلاً: “أهنئ كلاً من أوجييه وإنغراسيا على فوزهما بهذا الرالي على أرضهما وهو الفوز الخمسين لهما، كما أنني متأكد من أنهما حققا هذه النتيجة بكل فخرٍ ومسؤولية. وأتقدم بالشكر الجزيل لكلٍ من إيفانز ومارتن على تحقيق النقاط التي أهلتهما للفوز بالمركز الثاني.